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Стерлинг: С самого начала задача заключалась в том, чтобы стать победителями в группе

Англичанин поделился мыслями об успехах своей национальной команды на чемпионате Европы-2020.

Рахим Стерлинг, getty images
Рахим Стерлинг, getty images

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг и автор единственного гола в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 с Чехией прокомментировал данный поединок.

"Положительные моменты есть: мы лучше держали мяч, находили бреши в обороне и добились желаемого результата.

Сака и Грилиш успешно сыграли на подхвате. Здорово, что даже в ближайшем резерве есть кому организовывать голевые комбинации. Разные игроки для разных матчей – это одна из граней таких турниров.

Когда не пропускаешь, то выигрываешь, если, конечно, на другом конце поля у вас есть умеющие забивать. У нас это получается.

С самого начала задача заключалась в том, чтобы стать победителями в группе. Так и нужно продолжать: крепко держать оборону и использовать свои шансы на противоположном конце поля", – сказал хавбек.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Чехия — Англия.

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Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
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Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1