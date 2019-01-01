Стерлинг: С самого начала задача заключалась в том, чтобы стать победителями в группе

Англичанин поделился мыслями об успехах своей национальной команды на чемпионате Европы-2020.

Рахим Стерлинг, getty images

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг и автор единственного гола в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 с Чехией прокомментировал данный поединок.

"Положительные моменты есть: мы лучше держали мяч, находили бреши в обороне и добились желаемого результата.

Сака и Грилиш успешно сыграли на подхвате. Здорово, что даже в ближайшем резерве есть кому организовывать голевые комбинации. Разные игроки для разных матчей – это одна из граней таких турниров.

Когда не пропускаешь, то выигрываешь, если, конечно, на другом конце поля у вас есть умеющие забивать. У нас это получается.

С самого начала задача заключалась в том, чтобы стать победителями в группе. Так и нужно продолжать: крепко держать оборону и использовать свои шансы на противоположном конце поля", – сказал хавбек.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Чехия — Англия.