Стерлинг: С самого начала задача заключалась в том, чтобы стать победителями в группе
Англичанин поделился мыслями об успехах своей национальной команды на чемпионате Европы-2020.
Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг и автор единственного гола в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 с Чехией прокомментировал данный поединок.
"Положительные моменты есть: мы лучше держали мяч, находили бреши в обороне и добились желаемого результата.
Сака и Грилиш успешно сыграли на подхвате. Здорово, что даже в ближайшем резерве есть кому организовывать голевые комбинации. Разные игроки для разных матчей – это одна из граней таких турниров.
Когда не пропускаешь, то выигрываешь, если, конечно, на другом конце поля у вас есть умеющие забивать. У нас это получается.
С самого начала задача заключалась в том, чтобы стать победителями в группе. Так и нужно продолжать: крепко держать оборону и использовать свои шансы на противоположном конце поля", – сказал хавбек.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Чехия — Англия.
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