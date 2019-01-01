Англия — самая нерезультативная команда, выигравшая группу на Евро

Команда Гарета Саутгейта забила всего два гола на групповом этапе.

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Сборная Англии в заключительном матче третьего тура группового этапа Евро-2020 минимально обыграла Чехию (1:0) и заняла первое место в турнирной таблице.

По информации OptaJoe, подопечные Гарета Саутгейта забили всего два мяча на групповом этапе. Таким образом, англичане стали самой нерезультативной командой в истории, которая смогла выиграть свою группу на чемпионате Европы.

Также Англия всего лишь в третий раз смогла возглавить свою группу на Евро, после 1996 и 2012 годов.

Помимо этого, англичане завершили групповой этап без пропущенных мячей, став шестой командой в истории Евро, которой удалось сохранить свои ворота на замке. Ранее это дважды удалось Италии и по одному разу Германии и Польше.