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Англия — самая нерезультативная команда, выигравшая группу на Евро

Команда Гарета Саутгейта забила всего два гола на групповом этапе.

Getty Images
Getty Images

Сборная Англии в заключительном матче третьего тура группового этапа Евро-2020 минимально обыграла Чехию (1:0) и заняла первое место в турнирной таблице.

По информации OptaJoe, подопечные Гарета Саутгейта забили всего два мяча на групповом этапе. Таким образом, англичане стали самой нерезультативной командой в истории, которая смогла выиграть свою группу на чемпионате Европы.

Также Англия всего лишь в третий раз смогла возглавить свою группу на Евро, после 1996 и 2012 годов.

Помимо этого, англичане завершили групповой этап без пропущенных мячей, став шестой командой в истории Евро, которой удалось сохранить свои ворота на замке. Ранее это дважды удалось Италии и по одному разу Германии и Польше.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1