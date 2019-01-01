Довбик: Тяжелая ситуация, ведь не все зависит от нас

Форвард Днепра-1 прокомментировал обстановку в расположении национальной команды.

Артем Довбик, УАФ

Нападающий сборной Украины Артем Довбик рассказал о том, в какой ситуации находится национальная команда, которая продолжает ожидать результатов других команд, определяющих судьбу "сине-желтых" на Евро-2020.

"Конечно, в настоящее время у нас тяжелая ситуация, ведь не все зависит от нас. Мы находимся в режиме ожидания. Шанс найти свою судьбу самостоятельно мы потеряли. В общем непросто это переживать.

Роль запасного игрока? Мы сейчас в качестве таких игроков, которые должны в любой момент быть готовыми помочь команде и выйти на поле. Мы выполняем ту же работу, что и вся команда.

Позавчерашний день рождения? На утренней тренировке все поздравили меня, но празднование отложили на вечер, поскольку предстояла важная игра. Впрочем, вечером с празднованием не сложилось. На следующий день меня поздравили во время обеда с тортом, как и других игроков в такие дни. Близкие и друзья — все поздравили, так и прошел этот день.

Физическое состояние сборной? Тренировочный процесс не изменился, поскольку после матча с австрийцами прошел всего один день. Все игроки выполнили на сборе всю запланированную работу, поэтому должны чувствовать себя хорошо. В конце концов, так и есть, все чувствуют себя нормально", — приводит слова Довбика официальный сайт УАФ.

Ранее своими мыслями о ситуации в национальной команде поделился Евгений Макаренко.