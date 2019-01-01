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Довбик: Тяжелая ситуация, ведь не все зависит от нас

Форвард Днепра-1 прокомментировал обстановку в расположении национальной команды.

Артем Довбик, УАФ
Артем Довбик, УАФ

Нападающий сборной Украины Артем Довбик рассказал о том, в какой ситуации находится национальная команда, которая продолжает ожидать результатов других команд, определяющих судьбу "сине-желтых" на Евро-2020.

"Конечно, в настоящее время у нас тяжелая ситуация, ведь не все зависит от нас. Мы находимся в режиме ожидания. Шанс найти свою судьбу самостоятельно мы потеряли. В общем непросто это переживать.

Роль запасного игрока? Мы сейчас в качестве таких игроков, которые должны в любой момент быть готовыми помочь команде и выйти на поле. Мы выполняем ту же работу, что и вся команда.

Позавчерашний день рождения? На утренней тренировке все поздравили меня, но празднование отложили на вечер, поскольку предстояла важная игра. Впрочем, вечером с празднованием не сложилось. На следующий день меня поздравили во время обеда с тортом, как и других игроков в такие дни. Близкие и друзья — все поздравили, так и прошел этот день.

Физическое состояние сборной? Тренировочный процесс не изменился, поскольку после матча с австрийцами прошел всего один день. Все игроки выполнили на сборе всю запланированную работу, поэтому должны чувствовать себя хорошо. В конце концов, так и есть, все чувствуют себя нормально", — приводит слова Довбика официальный сайт УАФ.

Ранее своими мыслями о ситуации в национальной команде поделился Евгений Макаренко.

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Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1