Модрич стал десятым игроком, забивавшим на трех чемпионатах Европы

Хавбек мадридского Реала продолжает забивать за сборную.

Лука Модрич, getty images

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич отметился престижным достижением.

Полузащитник стал 10 игроком, забивавшим в трех финальных турнирах чемпионатов Европы.

Отметим, что каждый из его голов являлся победным для его национальной команды.

На чемпионате Европы-2008 он забил решающий мяч в матче с Австрией (1:0), на ЧЕ-2016 — с Турцией (1:0), а на ЧЕ-2020 — с Шотландией (3:1).

Ранее Лука Модрич прокомментировал успех его команды в игре против Шотландии.

Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Хорватия — Шотландия (3:1).