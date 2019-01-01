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Модрич стал десятым игроком, забивавшим на трех чемпионатах Европы

Хавбек мадридского Реала продолжает забивать за сборную.

Лука Модрич, getty images
Лука Модрич, getty images

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич отметился престижным достижением.

Полузащитник стал 10 игроком, забивавшим в трех финальных турнирах чемпионатов Европы.

Отметим, что каждый из его голов являлся победным для его национальной команды.

На чемпионате Европы-2008 он забил решающий мяч в матче с Австрией (1:0), на ЧЕ-2016 — с Турцией (1:0), а на ЧЕ-2020 — с Шотландией (3:1).

Ранее Лука Модрич прокомментировал успех его команды в игре против Шотландии.

Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Хорватия — Шотландия (3:1).

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Матчи

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Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1