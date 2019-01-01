Украина впервые вышла в плей-офф чемпионата Европы

Команда Андрея Шевченко сыграет на стадии 1/8.

Игроки сборной Украины, Getty Images

Благодаря победе Испании над Словакией (5:0) и Швеции над Польшей (3:2), сборная Украины пробилась в 1/8 финала Евро-2020.

Для подопечных Андрея Шевченко это событие — историческое. Впервые в своей истории национальная команда вышла из группы.

С 1996 по 2008 год Украина не проходила квалификацию. Однако в 2012 и в 2016 команда принимала участие на турнире, но не выходила из группы.

Пока соперник сборной Украины неизвестен. Он определится по итогам матча между Португалией и Францией.

Ранее стала известна сумма, которую сборная Украины уже заработала на Евро-2020.

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