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Украина впервые вышла в плей-офф чемпионата Европы

Команда Андрея Шевченко сыграет на стадии 1/8.

Игроки сборной Украины, Getty Images
Игроки сборной Украины, Getty Images

Благодаря победе Испании над Словакией (5:0) и Швеции над Польшей (3:2), сборная Украины пробилась в 1/8 финала Евро-2020.

Для подопечных Андрея Шевченко это событие — историческое. Впервые в своей истории национальная команда вышла из группы.

С 1996 по 2008 год Украина не проходила квалификацию. Однако в 2012 и в 2016 команда принимала участие на турнире, но не выходила из группы.

Пока соперник сборной Украины неизвестен. Он определится по итогам матча между Португалией и Францией.

Ранее стала известна сумма, которую сборная Украины уже заработала на Евро-2020.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1