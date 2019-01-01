Роналду — первый футболист, забивший более 20 голов на чемпионатах Европы и чемпионатах мира
Португалец открыл счет в матче против Франции.
В рамках третьего раунда Евро-2020 сборная Франции встречается против сборной Португалии.
На 31 минуте португальцы вышли вперед. Капитан сборной Криштиану Роналду реализовал пенальти.
Таким образом Роналду вошел в историю футбола. Он стал первым игроком забившим более 20 голов на чемпионатах Европы и чемпионатах мира.
Также Роналду забил 4 гола на двух крупных турнирах подряд.
Ранее сообщалось, что Роналду — один из двух футболистов, которые забивали на трех последних чемпионатах Европы.
Матч Португалии против Франции начался в 22:00. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция данного матча.
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