Роналду — первый футболист, забивший более 20 голов на чемпионатах Европы и чемпионатах мира

Португалец открыл счет в матче против Франции.

Роналду, Getty Images

В рамках третьего раунда Евро-2020 сборная Франции встречается против сборной Португалии.

На 31 минуте португальцы вышли вперед. Капитан сборной Криштиану Роналду реализовал пенальти.

Таким образом Роналду вошел в историю футбола. Он стал первым игроком забившим более 20 голов на чемпионатах Европы и чемпионатах мира.

Также Роналду забил 4 гола на двух крупных турнирах подряд.

Ранее сообщалось, что Роналду — один из двух футболистов, которые забивали на трех последних чемпионатах Европы.

Матч Португалии против Франции начался в 22:00. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция данного матча.

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