Бензема стал лучшим игроком матча Португалия — Франция
Нападающий получил почетную награду за игру.
Карим Бензема, getty images
Сборная Франции в рамках поединка третьего тура группового этапа чемпионата Европы играла против действующего чемпиона Европы — Португалии.
Команды не смогли выявить сильнейшего — за французов дублем отметился Карим Бензема, а за португальцев — Криштиану Роналду.
Несмотря на одинаковое количество голов, награда лучшему игроку матча по версии УЕФА досталась французскому форварду.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Португалии против Франции.
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