Левандовски: Возможно, Польше не хватило мастерства

Польский нападающий дал комментарий после матча.

Роберт Левандовски, getty images

Сборная Польши в рамках поединка третьего тура группового этапа чемпионата Европы уступила Швеции со счетом 2:3 и вылетела из турнира.

Нападающий Роберт Левандовски считает, что его команде не повезло, а также, возможно, не хватило мастерства.

"Нам грустно. Мы разочарованы. Возможно, нам не хватило мастерства где-то, но мы сделали все что могли. Нам не повезло на этом турнире.

У нас было много моментов, но мы не реализовали их. А у наших соперников иногда был лишь полумомент, и они забивали. Я тоже упустил несколько моментов — дважды попал головой в перекладину", — приводит слова Левандовски официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Польши против Швеции.