Сборная Франции впервые не выиграла в матче, в котором забил Бензема

Французская команда прервала приятную тенденцию.

Карим Бензема, getty images

Сборная Франции в рамках поединка третьего тура группового этапа играла против действующего чемпиона Европы — Португалии.

Дублем за французскую команду отметился нападающий Карим Бензема, однако этого не хватило для победы (2:2).

Как сообщает официальный сайт УЕФА, впервые в истории сборной Франции не удалось выиграть, когда за нее забил Карим Бензема (на 22 победы — первая ничья).

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Португалии против Франции.