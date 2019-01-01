Сборная Франции впервые не выиграла в матче, в котором забил Бензема
Французская команда прервала приятную тенденцию.
Карим Бензема, getty images
Сборная Франции в рамках поединка третьего тура группового этапа играла против действующего чемпиона Европы — Португалии.
Дублем за французскую команду отметился нападающий Карим Бензема, однако этого не хватило для победы (2:2).
Как сообщает официальный сайт УЕФА, впервые в истории сборной Франции не удалось выиграть, когда за нее забил Карим Бензема (на 22 победы — первая ничья).
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Португалии против Франции.
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