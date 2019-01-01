Павелко: Преданные болельщики до последнего переживали и верили в то, что сборная Украины выйдет из группы

Андрей Павелко поблагодарил болельщиков за поддержку.

УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко выразил слова поддержки для болельщиков сборной Украины и пожелал "сине-желтым" успехов в плей-офф Евро-2020.

"Украина в 1/8 финала Евро-2020! Спасибо всем болельщикам, которые создали для сборной невероятную атмосферу и преданно поддерживали команду дважды на стадионе в Бухаресте, а до этого — в Амстердаме!

Мы вместе, всей страной, помогаем маленькому болельщику Диме Басову собрать средства на лечение, а другой малыш, Лев, которому исполнился только месяц, уже поддерживал сборную на трибуне в Бухаресте.

Сборную поддерживают все — Президент Украины, защитники, которые защищают наши границы на Востоке, миллионы украинцев по всему миру! Мы — единое целое! Преданные болельщики нашей команды до последнего переживали и верили в то, что сборная выйдет из группы. И это в первую очередь ваш успех и заслуга! Миллионы сине-желтых сердец!

Уверен, что команда Андрея Шевченко продемонстрирует характер в следующем матче! Помните, что за вами вся Украина! Она на карте на ваших футболках! Она в ваших сердцах! Слава Украине! Героям слава!", — написал Павелко на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что Украина сыграет со Швецией в 1/8 финала Евро-2020.