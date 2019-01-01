Роналду и Депай попали в сборную группового этапа Евро-2020 по версии WhoScored

В числе лучших сразу четыре игрока из сборной Нидерландов.

Криштиану Роналду, Getty Images

Авторитетный портал WhoScored опубликовал символическую сборную из лучших футболистов по итогам группового этапа Евро-2020.

В составе сборной оказались сразу четыре игрока из стана соперника Украины по группе — сборной Нидерландов. Это защитники Маттейс де Лигт и Дэйли Блинд, а также полузащитники Френки де Йонг и Мемфис Депай.

Также отметим присутствие в числе лучших полузащитника сборной Швеции Эмиля Форсберга, с командой которого в 1/8 финала Евро-2020 встретится Украина, вышедшая в плей-офф.

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