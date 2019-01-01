Форсберг: Получить Украину — это плюс, но Хорватия и Бельгия звучат иначе

Хавбек шведской команды сравнил сборные, вышедшие в плей-офф чемпионата Европы-2020.

Эмиль Форсберг, getty images

Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг поделился мнением о попадании на Украину в 1/8 финала Евро-2020.

"Хорватия и Бельгия – две большие команды. Получить Украину – это плюс, но я не хочу сглазить – говорить "мы получим тех или тех", а затем вылететь. Но Хорватия и Бельгия на самом деле звучат иначе.

У Украины есть топ-игроки, как Ярмоленко и Зинченко. Это опасная команда с неприятными контратаками. Они играют привлекательно, будет непростой матч. У них есть хорошие футболисты, но наша цель – пройти дальше", – приводит слова шведа Dn.se.

Напомним, что по итогу заключительных поединков третьего тура группового этапа Евро-2020 сборная Украина сыграет с национальной командой Швеции. Поединок состоится 29 июля в Глазго. Победитель пары выйдет на сборную Англии или Германии.

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