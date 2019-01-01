Бущан вошел в топ-5 вратарей по количеству сэйвов в матчах группового этапа Евро-2020

Украинец довольно надежно защищал ворота своей команды в последних матчах.

Георгий Бущан, getty images

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан совершил 11 сэйвов по итогу трех поединков группового этапа Евро-2020.

По информации источника, украинец вошел в пятерку лучших голкиперов по данному показателю.

В топ-5 также вошли Петер Гулачи (Венгрия), Руй Патрисиу (Португалия) и Мартин Дубравка (Словакия) — у них по 11 сэйвов.

По 14 успешно отбитых ударов у Дэнни Уорда (Уэльс), Лукаша Градецки (Финляндия) и Столе Димитриевски (Северная Македония).

Возглавил список голкипер покинувшей чемпионат сборной Турции Угурджан Чакыр — у него 18 сэйвов.

Ранее Бущан прокомментировал выход своей национальной команды в 1/8 финала Евро-2020, где соперником подопечных Андрея Шевченко будет Швеция.