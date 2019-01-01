Тюрам получил травму на тренировке сборной Франции
Еще одна кадровая потеря в команде Дидье Дешама.
Маркус Тюрам, getty images
Сборная Франции к данному отрезку чемпионата Европы уже имеет существенные проблемы на левом фланге обороны.
Теперь к ним прибавилось еще и повреждение Маркуса Тюрама, который получил повреждение на тренировке.
Как сообщает журналист Лоик Танзи, у французского футболиста повреждение приводящей мышцы. Сроки восстановления пока что неизвестны.
Напомним, что ранее травму получил левый защитник Люка Эрнандес, а Люка Динь больше не сыграет на этом чемпионате Европы.
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