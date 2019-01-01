Ярмоленко попал в символическую команду группового этапа Евро-2020

Украинский вингер забил два мяча в первых двух матчах чемпионата Европы.

Андрей Ярмоленко (слева), Getty Images

Пресс-служба УЕФА опубликовала символическую сборную Евро-2020 по итогам группового этапа турнира.

В состав лучших попал вингер Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко, который отметился двумя голами и одним ассистом в первых двух матчах чемпионата Европы.

Напомним, Украина вышла в 1/8 финала Евро-2020, заняв третье место в своей группе, где встретится со сборной Швеции. Игра состоится в Глазго 29 июня в 22:00 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.