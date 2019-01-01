Степаненко: Спасибо каждому за слова поддержки и веру в сборную при любых обстоятельствах
Украинский хавбек высказался о выходе сборной в плей-офф чемпионата Европы.
Тарас Степаненко, Getty Images
Украина вышла в плей-офф чемпионата Европы, став одной из лучших команд, которые заняли третье место в группе. Опорный полузащитник Тарас Степаненко поделился эмоциями от этой новости.
"Впервые в истории сборная Украины в плей-офф Евро. "Сильные люди создают свой нрав", – цитата из книги "Шантарам" Грегори Дэвида Робертса. Спасибо каждому за слова поддержки и веру в сборную при любых обстоятельствах", — написал Степаненко в Instagram.
"Впервые в истории сборная Украины в плей-офф Евро. "Сильные люди создают свой нрав", – цитата из книги "Шантарам" Грегори Дэвида Робертса. Спасибо каждому за слова поддержки и веру в сборную при любых обстоятельствах", — написал Степаненко в Instagram.
Напомним, в 1/8 финала Евро-2020 сборную Украины ожидает противостояние со Швецией. Этот матч состоится 29 июня в 22:00 по киевскому времени.
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