Кьеллини вернулся в общую группу сборной Италии

36-летний защитник восстановился после травмы.

Джорджо Кьеллини, Getty Images

Опытный защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини восстановился после травмы, сообщает Football-Italia.

Кьеллини получил повреждение в поединке второго тура группового этапа Евро-2020 против сборной Швейцарии (3:0), после чего был вынужден пропустить матч третьего тура.

По информации источника, 36-летний итальянец уже вернулся к тренировкам в общей группе накануне матчей 1/8 финала Евро-2020.

Также отмечается, что Кьеллини с большой долей вероятности начнет матч против Австрии на скамейке запасных. На тренировке основной парой защитников были Леонардо Бонуччи и Франческо Ачерби.

Напомним, матч 1/8 финала Италия — Австрия состоится 26 июня в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.