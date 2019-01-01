Кьеллини вернулся в общую группу сборной Италии
36-летний защитник восстановился после травмы.
Опытный защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини восстановился после травмы, сообщает Football-Italia.
Кьеллини получил повреждение в поединке второго тура группового этапа Евро-2020 против сборной Швейцарии (3:0), после чего был вынужден пропустить матч третьего тура.
По информации источника, 36-летний итальянец уже вернулся к тренировкам в общей группе накануне матчей 1/8 финала Евро-2020.
Также отмечается, что Кьеллини с большой долей вероятности начнет матч против Австрии на скамейке запасных. На тренировке основной парой защитников были Леонардо Бонуччи и Франческо Ачерби.
Напомним, матч 1/8 финала Италия — Австрия состоится 26 июня в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
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