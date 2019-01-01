BBC опубликовал символическую сборную группового этапа Евро-2020

В число лучших вошли два датчанина, два бельгийца и три итальянца.

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Британская телерадиовещательная организация BBC опубликовала символическую сборную лучших футболистов по итогам группового этапа Евро-2020.

Отмечается, что в число лучших вошли только те игроки, которые отыграли не менее 60 минут как минимум в двух матчах групповой стадии турнира.

В число лучших попали два представителя сборной Дании, два игрока из Бельгии и три футболиста из национальной команды Италии.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко попал в символическую команду группового этапа Евро-2020.