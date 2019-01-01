УЕФА начал расследование о дискриминации на матче Германия — Венгрия

Союз назначил инспектора по этике и дисциплине для изучения ситуации.

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УЕФА начал расследование о возможном проявлении случаев дискриминации во время поединка группового этапа Евро-2020, в котором Германия встречалась с Венгрией (2:2). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Организация назначила следователя из комитета по этике и дисциплине для изучения ситуации. Конкретные причина расследования не разглашаются.

Также отметим, что перед этим матчем на поле выбежал фанат с радужным флагом в руках, носивший футболку сборной Германии. Помимо этого, во время гимна Венгрии, часть немецких болельщиков свистела и повернулась спиной к полю.

Ранее сообщалось, что УЕФА открыл дело в отношении Северной Македонии.