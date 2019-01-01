Уэльс — Дания 0:4 Видео голов и обзор матча
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Европы.
Сборная Дании одержала разгромную победу над Уэльсом и стала первым четвертьфиналистом Евро-2020.
Валлийская команда пропустила в свои ворота четыре безответных мяча, что стоило ей дальнейшего участия в турнире.
Видео голов и обзор матча:
Уэльс — Дания 0:4
Голы: Дольберг, 27, 48, Мехле, 88, Брайтвейт, 90+3.
Уэльс: Уорд — К. Робертс (Н. Уильямс, 41), Родон, Мефам, Б. Дэвис — Моррелл (Уилсон, 60), Аллен — Джеймс (Брукс, 78), Рэмси, Бэйл — Мур (Т. Робертс, 78).
Дания: Шмайхель — Кристенсен, Кьер (Андерсен, 77), Вестергор — Стригер Ларсен (Бойлесен, 76), Хойбьерг, Дилейни (Йенсен, 60), Мехле — Дамсгор (Нергор, 61), Дольберг, Брайтвейт.
Предупреждения: Родон, Мур, Брукс
На 90-й минуте был удален Гарри Уилсон (Уэльс) (грубое нарушение).
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