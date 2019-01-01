Бэйл: Уэльс полностью контролировал игру в первые 20-25 минут
Капитан сборной Уэльса дал комментарий после матча.
Сборная Дании одержала разгромную победу над Уэльсом и стала первым четвертьфиналистом Евро-2020.
Лидер валлийцев Гарет Бэйл считает, что его команда очень здорово провела первую половину первого тайма.
"Разумеется, мы все опустошены. Я думаю, мы хорошо играли первые 20-25 минут первого тайма. Мы полностью контролировали игру, создавали моменты.
Теперь нам нужно извлечь из этого урок. Мы сделаем это и пойдем дальше", — приводит слова Бэйла официальный сайт УЕФА.
Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Уэльс — Дания вы можете на Football.ua.
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