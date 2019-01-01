Италия установила рекорд по матчам без поражений
Подопечным Роберто Манчини покорился уникальный показатель.
Сборная Италии, getty images
Сборная Италии в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы с трудом прошла Австрию, выиграв со счетом 2:1 в дополнительное время.
Этот матч стал для Скуадры Адзурры 31 подряд без поражений, что является национальным рекордом.
В последний раз сборная Италии уступала в матче Лиги Наций против Португалии еще 10 сентября 2018 года.
Роберто Манчини привел команду к 25 победам и шести ничейным результатам после встречи с португальцами.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Италия — Австрия.
Комментарии
Загрузка...
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021