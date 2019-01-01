Италия установила рекорд по матчам без поражений

Подопечным Роберто Манчини покорился уникальный показатель.

Сборная Италии, getty images

Сборная Италии в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы с трудом прошла Австрию, выиграв со счетом 2:1 в дополнительное время.

Этот матч стал для Скуадры Адзурры 31 подряд без поражений, что является национальным рекордом.

В последний раз сборная Италии уступала в матче Лиги Наций против Португалии еще 10 сентября 2018 года.

Роберто Манчини привел команду к 25 победам и шести ничейным результатам после встречи с португальцами.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Италия — Австрия.