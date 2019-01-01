Спинаццола стал лучшим игроком матча Италия — Австрия
Защитник сборной Италии получил почетную награду.
Леонардо Спинаццола, getty images
Сборная Италии в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы с трудом прошла Австрию, выиграв со счетом 2:1 в дополнительное время.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, лучшим игроком встречи стал защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола.
Отметим, что он уже получал аналогичную награду в поединке первого тура группового этапа чемпионата Европы против Турции.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Италия — Австрия.
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