Дешам — о сборной Швейцарии: Нам нельзя их недооценивать
Французский специалист высказался о сопернике своей команды в предстоящем поединке.
Дидье Дешам, getty images
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями накануне матча 1/8 финала Евро-2020 против Швейцарии.
"Нам нельзя их недооценивать. Это игра на выбывание, нам надо сделать все возможное для того, чтобы после финального свистка мы улыбались.
У них хорошо организованная команда, большой атакующий потенциал благодаря таким людям, как Сеферович, Эмболо, Шакири", – сказал наставник.
Напомним, что Франция сыграет со Швейцарией в понедельник, 28 июня.
Ранее Дидье Дешам высказался о влиянии нападающего Антуана Гризманна на результаты выступлений его команды.
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