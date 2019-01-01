Дешам — о сборной Швейцарии: Нам нельзя их недооценивать

Французский специалист высказался о сопернике своей команды в предстоящем поединке.

Дидье Дешам, getty images

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями накануне матча 1/8 финала Евро-2020 против Швейцарии.

"Нам нельзя их недооценивать. Это игра на выбывание, нам надо сделать все возможное для того, чтобы после финального свистка мы улыбались.

У них хорошо организованная команда, большой атакующий потенциал благодаря таким людям, как Сеферович, Эмболо, Шакири", – сказал наставник.

Напомним, что Франция сыграет со Швейцарией в понедельник, 28 июня.

Ранее Дидье Дешам высказался о влиянии нападающего Антуана Гризманна на результаты выступлений его команды.