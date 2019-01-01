Де Бур: До красной карточки мы играли лучше, доминировали по ходу встречи

Специалист нашел оправдание вылета на ранней стадии Евро-2020.

Франк де Бур, Getty Images

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал поражение от Чехии в рамках 1/4 финала Евро-2020 (0:2).

"Соперник нам достался непростой, однако, думаю, до красной карточки мы играли лучше. Мы доминировали по ходу встречи. Дензел Думфрис несколько раз убегал от своих оппонентов, как и Патрик ван Аанхолт. Однако, в любом случае, завершающие удары должны были быть лучше.

В матчах вроде сегодняшнего все зависит от одного-двух моментов. Один из них был у Дониэлла Малена, а уже через несколько минут после него мы остались вдесятером. Худшее, что могло произойти в этой ситуации, — это пропустить от такой команды. Она смогла затем играть в свой привычный футбол".

"На самом деле, при счете 0:1, я хотел перейти на схему 3-3-3, выведя на правый фланг Бергхейса, на левый — Квинси Промеса и отдав центр нападения Вауту Вегхорсту. Но прямо перед заменой чехи довели счет до 2:0, и пришлось отказаться от этой идеи", — сказал де Бур.



Регистрируйтесь на турнир Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.