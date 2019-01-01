Хавбек Голеш — лучший игрок матча Нидерланды — Чехия
Футболист провел великолепный поединок.
В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Чехии сенсационно обыграла Нидерланды со счетом 2:0 и пробилась в четвертьфинал турнира.
Лучшим футболистом матча по версии УЕФА признан полузащитник сборной Чехии Томаш Голеш. На его счету гол и голевой пас на Патрика Шика.
"Он решил исход встречи своим первым голом и результативным пасом во втором эпизоде.
Он превосходно отработал опорным полузащитником и строго отыграл на этой важной позиции", — охарактеризовал игру Голеша технический наблюдатель УЕФА Душан Фитцель.
Напомним, в 1/4 финала Евро-2020 сборная Чехии сыграет против сборной Дании.
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