Де Брюйне получил травму и был заменен в начале второго тайма с Португалией
Команда Роберто Мартинеса лишилась ключевого футболиста.
Сборные Бельгии и Португалии играют в рамках 1/8 финала Евро-2020 (1:0 к 50 минуте).
В концовке первой половины встречи полузащитник команды Роберто Мартинеса Кевин Де Брюйне травмировался после грубого подката от Жоао Палиньи.
Хавбек доиграл первый тайм, однако попросил заменить его спустя 2 минуты после начала второго.
Напомним, что совсем недавно Де Брюйне восстановился после травмы лица, полученной в финале Лиги чемпионов против Челси. Позднее бельгиец высказывался о данном повреждении.
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