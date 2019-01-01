Пепе — самый возрастной полевой игрок, вышедший в старте на матч плей-офф чемпионата Европы
Португалец установил рекорд турнира.
Сборные Бельгии и Португалии проводят поединок в рамках 1/8 финала Евро-2020 (1:0 к 70 минуте).
В стартовом составе португальской команды вышел защитник Порту Пепе. На момент встречи Пепе 38 лет и 120 дней.
Таким образом, по информации источника, он футболист стал самым возрастным полевым игроком, вышедшим в старте на поединок плей-офф чемпионата Европы.
Напомним, что в данном поединке полузащитник бельгийцев Кевин Де Брюйне получил очередную травму и был заменен в начале второго тайма.
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