Тренер сборной Чехии: Горжусь своей командой, мы победили очень сильного оппонента

Специалист рассказал о поединке против Нидерландов.

Ярослав Шилгавы, Getty Images

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы прокомментировал сенсационную победу над Нидерландами (2:0) и выход в 1:4 финала Евро-2020.

"Горжусь своей командой, мы победили очень сильного оппонента. Все мои футболисты великолепно отыграли тактически. Рад, что мы добились этого успеха на глазах у многих из наших болельщиков.

Нельзя не отметить игру Томаша Вацлика, который в нужный момент помог нам своим великолепнейшим сейвом. А Томаш Голеш провел фантастический матч, самым активным образом поучаствовав в обеих голевых атаках. Я должен высказать слова благодарности обоим этим игрокам".

"Полагаю, результат матча говорит сам за себя. Наши перестановки в стартовом составе оказались верными. Все три новых игрока показали, почему они здесь, с нами. Каждый из них провел отличный матч", — сказал Шилгавы.

Напомним, в 1/4 финала Евро-2020 сборная Чехии сыграет против сборной Дании.