Де Йонг — о поражении от Чехии: Мы просто не смогли сыграть в свой футбол
Хавбек команды Франка де Бура поделился мыслями о матче чемпионата Европы.
Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг высказался о поражении от Чехии в матче 1/8 финала Евро-2020.
"Все это выглядело так, как будто мы были уставшими, но я не понимаю, почему так. Мы действительно хотели победить. Для многих парней это был важнейший матч в карьере.
Нельзя сказать, что мы не были готовы в плане тактики. Мы были сосредоточены на игре, недооценки точно не было. Мы просто не смогли сыграть в свой футбол. Иногда такие дни бывают", – сказал хавбек.
Ранее главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал поражение от Чехии.
Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Нидерланды — Чехия (0:2).
Комментарии
03:07:2021
27:06:2021
27:06:2021
26:06:2021
26:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
15:06:2021
15:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021