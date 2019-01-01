Де Йонг — о поражении от Чехии: Мы просто не смогли сыграть в свой футбол

Хавбек команды Франка де Бура поделился мыслями о матче чемпионата Европы.

Френки де Йонг, getty images

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг высказался о поражении от Чехии в матче 1/8 финала Евро-2020.

"Все это выглядело так, как будто мы были уставшими, но я не понимаю, почему так. Мы действительно хотели победить. Для многих парней это был важнейший матч в карьере.

Нельзя сказать, что мы не были готовы в плане тактики. Мы были сосредоточены на игре, недооценки точно не было. Мы просто не смогли сыграть в свой футбол. Иногда такие дни бывают", – сказал хавбек.

Ранее главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал поражение от Чехии.

Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Нидерланды — Чехия (0:2).