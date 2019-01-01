Бельгия сыграет против Италии в 1/4 финала Евро-2020

Команды преодолели более раннюю стадию.

Тибо Куртуа, Getty Images

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Бельгии сумела одолеть сборную Португалии со счетом 1:0.

Эта победа вывела команду Роберто Мартинеса в 1/4 финала турнира, где они сыграют против сборной Италии.

Итальянцы, в свою очередь, в 1/8 финала чемпионата Европы переиграли Австрию в дополнительном времени (2:1).

Отметим, что Бельгия и Италия в своей истории встречались 22 раза. 14 побед у Италии, 4 победы у Бельгии и 4 ничьи.

Последний раз команды встречались в 2016 году в рамках группового этапа Евро-2016. Италия в том матче победила (0:2).

Напомним, в 1/4 финала Евро-2020 также сборная Чехии сыграет против сборной Дании.