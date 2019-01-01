Торган Азар — лучший игрок матча Бельгия — Нидерланды
Футболист вывел команду в 1/4 финала Евро-2020.
Торган Азар, Getty Images
В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Бельгии сумела одолеть сборную Португалии со счетом 1:0.
Единственный гол в данном матче был на счету Торгана Азара. Он и стал лучшим футболистом игры по версии УЕФА.
"Отличный матч. Торган Азар здорово смотрелся в атаке и обороне и забил фантастический гол", — сказал технический наблюдатель УЕФА Хинес Мелендес.
Напомним, в 1/4 финала Евро-2020 сборная Бельгии сыграет против сборной Италии.
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