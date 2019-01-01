Эден Азар — о своей травме: Я что-то почувствовал в подколенном сухожилии

Бельгийский вингер почувствовал дискомфорт во втором тайме матча с Португалией.

Эден Азар, Getty Images

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал свое повреждение, которое он получил в матче 1/8 финала Евро-2020 против Португалии (1:0).

"Я почувствовал что-то в подколенном сухожилии. Думаю, я что-то повредил — завтра, посмотрим. Нужно все проанализировать, а после увидим. Как капитан я останусь с командой, потому что предстоит сыграть важную роль.

Встреча была непростой. Второй тайм был особенно сложным. Мы не смогли так, как хотели. Если мы хотим пройти дальше, нам нужно будет сделать что-то лучше. Я очень рад продолжить участие в турнире", — приводит слова Азара RTBF.

Напомним, в 1/4 финала Евро-2020 сборная Бельгии сыграет против Италии. В матче с португальцами не только Азар получил травму — также из-за повреждения поле покинул Кевин де Брюйне.