Де Бур будет оправлен в отставку после вылета Нидерландов с Евро-2020

Голландский специалист может лишиться своей работы из-за поражения в матче против Чехии.

Франк де Бур, Getty Images

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур может быть отправлен в отставку после вылета национальной команды с Евро-2020. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, большинство членов правления Королевского футбольного союза Нидерландов недовольны выступлением национальной команды на Евро-2020 под руководством 51-летнего голландца.

Напомним, Нидерланды уверенно прошли групповую стадию турнира, обыграв Украину, Австрию и Северную Македонию, после чего в 1/8 финала сенсационно проиграли Чехии (0:2).

Де Бур возглавил Нидерланды в сентябре прошлого года после ухода Рональда Кумана в Барселону.