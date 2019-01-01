Де Бур будет оправлен в отставку после вылета Нидерландов с Евро-2020
Голландский специалист может лишиться своей работы из-за поражения в матче против Чехии.
Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур может быть отправлен в отставку после вылета национальной команды с Евро-2020. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, большинство членов правления Королевского футбольного союза Нидерландов недовольны выступлением национальной команды на Евро-2020 под руководством 51-летнего голландца.
Напомним, Нидерланды уверенно прошли групповую стадию турнира, обыграв Украину, Австрию и Северную Македонию, после чего в 1/8 финала сенсационно проиграли Чехии (0:2).
Де Бур возглавил Нидерланды в сентябре прошлого года после ухода Рональда Кумана в Барселону.
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