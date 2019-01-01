Шевченко: Украина добилась результата, и сейчас у нас развязаны руки

Наставник "сине-желтых" подвел итоги группового этапа Евро-2020.

Андрей Шевченко, Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал выступление национальной команды на групповой стадии Евро-2020, по итогам которого "сине-желтые" заняли третье место в группе и смогли выйти в 1/8 финала турнира.

"Я считаю, что команда провела хороший групповой этап. Мы сыграли хороший матч с голландцами. Мы сыграли хороший матч с Северной Македонией. Австрия? Очень сильный соперник. В первом тайме они, конечно, нас переиграли. Во втором мы выровняли игру, но не хватило сил. Это физически очень сильная команда, хорошо подготовленная тактически, с квалифицированными футболистами.

Так что нужно учесть, что группа у нас была очень непростая. Мы из нее вышли — команда упорно шла к этому. Мы добились результата, и сейчас у нас развязаны руки. Все остальное будет большим бонусом для нас.

Мотивация игроков? У меня такой подход, что мне особо мотивировать футболистов не надо. Я собрал их и сказал: у нас все еще есть шанс, а значит, мы будем работать в том режиме, в котором и должны это делать. В футболе ты постоянно должен доказывать. В футболе не бывает отпусков, проходных игр, проходных сезонов. Если ты снизил свой уровень, то из ведущего игрока сразу же превращаешься в посредственность. Это все должны понимать и знать. Если ты хочешь быть хорошим игроком, если хочешь высоких результатов и достижений, если хочешь сделать свою карьеру успешной, ты должен каждый день себя заставлять", — приводит слова Шевченко официальный сайт УЕФА.

Ранее Шевченко оценил соперника "сине-желтых" на стадии 1/8 финала турнира — сборную Швеции.

Напомним, матч Швеция — Украина состоится завтра, 29 июня, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.