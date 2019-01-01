Испания — Хорватия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

Хорватия - Испания, getty images

Национальная сборная Испании в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы сыграет против команды Хорватии.

Хорватия — Испания. Накануне

Следить за ключевыми событиями поединка Хорватия — Испания вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна в 19:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию онлайн-трансляция данного поединка:

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