Впервые в матче Евро забили пять разных игроков одной команды
Сборная Испании установила уникальный рекорд.
Сборная Испании, getty images
Сборная Испании в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы в дополнительное время обыграла Хорватию со счетом 5:3.
Как сообщает портал Squawka, впервые в матче данного турнира забивали пять разных игроков одной команды.
Отметим, что за испанцев отличились Пабло Сарабия, Сезар Аспиликуэта, Ферран Торрес, Альваро Мората и Микель Ойарсабаль.
Испанцы пробились в стадию 1/4 финала турнира, где ждут победителя пары Франция — Швейцария.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Испании против Хорватии.
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