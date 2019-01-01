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Энрике: Конец матча с Хорватией был прекрасен

Главный тренер испанской сборной дал комментарий после матча.

Луис Энрике, getty images
Луис Энрике, getty images

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Испании со счетом 5:3 дожала Хорватию в дополнительное время.

Главный тренер испанцев Луис Энрике дал комментарий после матча, отметив концовку встречи и характер Унаи Симона.

"Я не думаю, что в мире есть хоть один тренер сборной, который не оценил бы Морату и все, что он делает для команды. Он выигрывает верх, он физически силен, он забивает голы. Мы должны радоваться, что у нас есть такой нападающий.

Я готов к таким играм, если они еще будут, но не уверен, что мои родные и болельщики разделяют мое мнение. Я подготовил команду к таким играм и, если честно, думаю, что мы сделали только одну большую ошибку. Конец матча был прекрасен — я рад, что мы получили второй шанс выиграть.

Унай дал урок всем детям в мире. Футбол состоит из ошибок, и его реакция на них, его великолепные сейвы объясняют, почему мы уверены в нем. И когда я был игроком, и когда уже стал тренером, у нас бывали очень напряженные матчи, но в этом было вообще все, что можно.

Мы не будем играть в оборонительный футбол с длинным пасом, даже если такая игра будет приносить такие победы, как сегодня. Мы будем защищаться, только пытаясь овладеть мячом и ведя свою игру", — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Испании против Хорватии.

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Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
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Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2