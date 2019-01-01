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Зоммер: Сказали друг другу, что у нас маленькая страна, но много опыта и высокий уровень игры

Голкипер сборной Швейцарии прокомментировал победу его команды над Францией.

Радость Янна Зоммера (на переднем плане), Getty Images
Радость Янна Зоммера (на переднем плане), Getty Images

В рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2020 сборная Швейцарии сумела свести напряженный поединок против Франции к серии пенальти, завершив основное и дополнительное время со счетом 3:3, после чего одержала победу в "лотерее", благодаря осечке Килиана Мбаппе (5:4 – по пен.).

Франция — Швейцария 3:3 (4:5) Видео голов и обзор матча

Голкипер "Нати" Янн Зоммер, которому и удалось отразить нападающего соперников, по завершении игры описал свои эмоции от выступления его команды в этот вечер.

"Вот это матч! Какой же футбольный вечер... Это был наш шанс наконец-то пройти дальше 1/8 финала, ведь прежде нам этого никогда не удавалось. Невероятно, мы играли от души и с характером. Это просто потрясающе.

Не реализовав первый пенальти, мы попали в сложнейшую ситуацию. Очень горжусь командой, сумевшей отыграться. Мы верили до последнего. Еще до начала мы говорили о том, что происходящее в игре не важно, независимо от того, проигрываем мы в данный момент или все складывается хорошо.

Мы играем до конца. Мы никогда не сдаемся. Всегда "возможно всякое". Мы в это верим. Мы сказали друг другу, что у нас маленькая страна, но много опыта и высокий уровень игры. Сегодня мы это доказали", — не стал скрывать эмоций футболист.

В четвертьфинальном поединке Евро-2020 Швейцария сыграет против Испании в Санкт-Петербурге. Игра состоится уже 2 июля, в 19:00 по киевскому времени.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2