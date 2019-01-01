Зоммер: Сказали друг другу, что у нас маленькая страна, но много опыта и высокий уровень игры

Голкипер сборной Швейцарии прокомментировал победу его команды над Францией.

Радость Янна Зоммера (на переднем плане), Getty Images

В рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2020 сборная Швейцарии сумела свести напряженный поединок против Франции к серии пенальти, завершив основное и дополнительное время со счетом 3:3, после чего одержала победу в "лотерее", благодаря осечке Килиана Мбаппе (5:4 – по пен.).

Франция — Швейцария 3:3 (4:5) Видео голов и обзор матча

Голкипер "Нати" Янн Зоммер, которому и удалось отразить нападающего соперников, по завершении игры описал свои эмоции от выступления его команды в этот вечер.

"Вот это матч! Какой же футбольный вечер... Это был наш шанс наконец-то пройти дальше 1/8 финала, ведь прежде нам этого никогда не удавалось. Невероятно, мы играли от души и с характером. Это просто потрясающе.

Не реализовав первый пенальти, мы попали в сложнейшую ситуацию. Очень горжусь командой, сумевшей отыграться. Мы верили до последнего. Еще до начала мы говорили о том, что происходящее в игре не важно, независимо от того, проигрываем мы в данный момент или все складывается хорошо.

Мы играем до конца. Мы никогда не сдаемся. Всегда "возможно всякое". Мы в это верим. Мы сказали друг другу, что у нас маленькая страна, но много опыта и высокий уровень игры. Сегодня мы это доказали", — не стал скрывать эмоций футболист.

В четвертьфинальном поединке Евро-2020 Швейцария сыграет против Испании в Санкт-Петербурге. Игра состоится уже 2 июля, в 19:00 по киевскому времени.