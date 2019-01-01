Варан — о поражении Швейцарии: Франция теперь будет концентрироваться на следующих целях

Защитник сборной Франции прокомментировал вылет его команды с Евро-2020.

Рафаэль Варан, Getty Images

Сборная Франции на стадии 1/8 финала чемпионата Европы-2020 столкнулась с ожесточенным сопротивлением со стороны национальной команды Швейцарии, которой удалось перевести поединок, в котором она уступала в два мяча, в дополнительное время, а затем и серию пенальти. В итоге, "Нати" сумели одержать победу (3:3, 5:4 – по пен.), поэтому действующие чемпионы мира будут вынуждены покинуть международный форум.

Франция — Швейцария 3:3 (4:5) Видео голов и обзор матча

Защитник "Les Bleus" Рафаэль Варан в своем послематчевом интервью поделился своими впечатлениями от неудачного поединка в исполнении своей команды: "Крайне печально. Мы совершенно испортили первый тайм. Отреагировали на это во втором, но предоставили соперникам свободное пространство, и они отыгрались.

Пенальти же — это лотерея. Мы могли забить в дополнительное время — шанс такой был. В раздевалке мы успокоились. Будем концентрироваться на следующих целях", — с грустью заключил футболист.

Сборная Франции завершила свои выступления на Евро-2020 уже в первом раунде плей-офф, в то время как Швейцарии теперь предстоит играть против Испании, которая состоится 2 июля, начало в 19:00 по киевскому времени.