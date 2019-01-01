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Варан — о поражении Швейцарии: Франция теперь будет концентрироваться на следующих целях

Защитник сборной Франции прокомментировал вылет его команды с Евро-2020.

Рафаэль Варан, Getty Images
Рафаэль Варан, Getty Images

Сборная Франции на стадии 1/8 финала чемпионата Европы-2020 столкнулась с ожесточенным сопротивлением со стороны национальной команды Швейцарии, которой удалось перевести поединок, в котором она уступала в два мяча, в дополнительное время, а затем и серию пенальти. В итоге, "Нати" сумели одержать победу (3:3, 5:4 – по пен.), поэтому действующие чемпионы мира будут вынуждены покинуть международный форум.

Франция — Швейцария 3:3 (4:5) Видео голов и обзор матча

Защитник "Les Bleus" Рафаэль Варан в своем послематчевом интервью поделился своими впечатлениями от неудачного поединка в исполнении своей команды: "Крайне печально. Мы совершенно испортили первый тайм. Отреагировали на это во втором, но предоставили соперникам свободное пространство, и они отыгрались.

Пенальти же — это лотерея. Мы могли забить в дополнительное время — шанс такой был. В раздевалке мы успокоились. Будем концентрироваться на следующих целях", — с грустью заключил футболист.

Сборная Франции завершила свои выступления на Евро-2020 уже в первом раунде плей-офф, в то время как Швейцарии теперь предстоит играть против Испании, которая состоится 2 июля, начало в 19:00 по киевскому времени.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2