Дешам: Если я о чем-то и сожалею, то только о последних 10 минутах основного времени

Наставник сборной Франции прокомментировал вылет его команды с Евро-2020.

Дидье Дешам, Getty Images

Сборная Франции в поединке с увлекательным сценарием не сумела в основное время удержать победу над Швейцарией (3:3), после чего перешла вместе с соперниками к пробитию пенальти в послематчевой серии, где главным неудачником вечера стал нападающий Килиан Мбаппе (4:5).

Франция — Швейцария 3:3 (4:5) Видео голов и обзор матча

По завершении противостояния в Бухаресте, главный тренер "Les Bleus" Дидье Дешам подвел итоги крайне неудачной игре в исполнении его команды, указав на проблемы в системе своих подопечных: "Это был очень сложный поединок. Мы хорошо показали себя ранее на групповом этапе, благодаря чему сумели достичь этой стадии, а сегодня встречались с отличной командой Швейцарии, которая сумела поставить нас в затруднительное положение уже по ходу первого тайма.

Мы сумели переломить ход игры, повели в счете 3:1, но второй гол соперников серьезно поднял градус поединка, после чего соперники вернулись в игру. Если я о чем-то и сожалею, то только о последних десяти минутах основного времени. Мы должны были показать себя лучше в этот период, а серия пенальти на то и называется "лотереей". Мы часто оказывались после нее на стороне победителей, но не в этот раз.

В первом тайме соперник создал на массу неудобств. Мы опаздывали на мяче, были определенные задержки, связанные с нашей перестройкой на новую схему. Это нужно было исправлять в перерыве, о чем мы и позаботились. В дальнейшем, мы играли в более привычный для нас футбол, а игроки сделали все для того, чтобы вести по счету. Остальное — вы и сами знаете.

Неудача Мбаппе — наша общая трагедия. Он все равно отыгрывал важную роль, даже если не забивал голов. Он берет на себя ответственность за наше поражение, но никто его не винит. Мы же поговорили с игроками, сошлись во мнении, что все прекрасно понимают силу этой обоймы и единство, которого ей удалось достичь на своем пути.

У нас ранее были замечательные моменты, но сейчас вся страна расстроена — мы должны это принять. Очень много сожалений от нашей игры. Если мы вылетели, значит, это было заслуженно. Очень сложный получился чемпионат, но мы должны принять свою неудачу, как бы больно это не было.

Очевидно, что первый тайм доказал, что я ошибся с выбором тактики на игру, но я сомневаюсь, что мы сыграли лучше в любом другом сценарии. Мы сделали все необходимое для того, чтобы переломить ход событий в свою пользу. Когда я зашел в раздевалку после игры, там была гробовая тишина. Пришлось подбодрить немного парней, наша команда должна оставаться единой даже в такие тяжелые моменты. Если кто и виноват в сложившемся, то это — я, а не футболисты. У нас были какие-то амбиции, но сейчас вынуждены остановить свое выступление.

На выбор схемы в три центральных защитника повлияли травмы. Это не первый наш опыт игры в такой формации, и это должно было дать больше пространства нашей атакующей группе. Нужно было отыскать баланс, но соперники не дали этого сделать. Лично для меня, игра в пять защитников — это история больше про атакующий футбол, но поскольку нас лишили мяча, то между игроками были слишком большие разрывы. В перерыве пришлось поменять построение.

Уверенность в своих действиях ранее была нашим козырем, но в первом тайме этого не удалось достичь, а в конце второй половины в силу вступил другой сценарий, который продиктовали нам соперники", — с сожалением подытожил специалист.

Сборная Франции завершила свои выступления на Евро-2020 уже в первом раунде плей-офф, в то время как Швейцарии теперь предстоит играть против Испании, которая состоится 2 июля, начало в 19:00 по киевскому времени.