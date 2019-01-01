Джака: Сегодня вечером мы сотворили историю
Хавбек швейцарской национальной команды в восторге от победы в матче чемпионата Европы.
Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака, признанный лучшим игроком матча 1/8 финала Евро-2020 против Франции, поделился впечатлениями от прохода в следующий этап турнира.
"Это невероятно. Сегодня вечером мы сотворили историю. Мы все очень гордимся этим.
Мы написали историю этой футбольной нации. Теперь у нас в четвертьфинале Испания. Будет сложно, но сейчас мы мечтаем", – сказал швейцарский хавбек.
Ранее нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от Швейцарии в матче 1/8 финала Евро-2020, в котором он не забил решающий пенальти.
Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Франция — Швейцария 3:3 (4:5).
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