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Джака: Сегодня вечером мы сотворили историю

Хавбек швейцарской национальной команды в восторге от победы в матче чемпионата Европы.

Гранит Джака и Владимир Петкович, getty images
Гранит Джака и Владимир Петкович, getty images

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака, признанный лучшим игроком матча 1/8 финала Евро-2020 против Франции, поделился впечатлениями от прохода в следующий этап турнира.

"Это невероятно. Сегодня вечером мы сотворили историю. Мы все очень гордимся этим.

Мы написали историю этой футбольной нации. Теперь у нас в четвертьфинале Испания. Будет сложно, но сейчас мы мечтаем", – сказал швейцарский хавбек.

Ранее нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от Швейцарии в матче 1/8 финала Евро-2020, в котором он не забил решающий пенальти.

Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Франция — Швейцария 3:3 (4:5).

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2