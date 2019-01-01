Ферран Торрес: Мы подходим к любому матчу с уверенностью в том, что все зависит от нас

Хавбек команды Луиса Энрике поделился мыслями о проходе в следующий этап чемпионата Европы.

Ферран Торрес, getty images

Полузащитник сборной Испании Ферран Торрес прокомментировал победу над Ховартией в матче 1/8 финала Евро-2020.

"Говорили, что Испания не умеет забивать, но я никогда так не думал. Усердный труд всегда вознаграждается.

Мне неважно, с кем играть в четвертьфинале. Нами движет гордость и амбиции, мы подходим к любому матчу с уверенностью в том, что все зависит от нас", – сказал хавбек.

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