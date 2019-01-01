Соболь терял сознание перед Евро, и не один раз — Цыганик

Специалист поделился мыслями о вероятности появления защитника на поле в предстоящем поединке чемпионата Европы.

Эдуард Соболь, getty images

Спортивный комментатор Игорь Цыганик прокомментировал физическую форму защитника сборной Украины Эдуарда Соболя.

"При всем уважении к Эдуарду, я видел его игру с трибун (Соболь вышел на поле на 90 минуте в матче с Северной Македонией — ред.), и могу сказать, что он немного растерялся. К тому же, у него были проблемы со здоровьем перед началом чемпионата Европы.

Он терял сознание, и не один раз. У него были проблемы, ему становилось плохо. Проводились дополнительные медосмотры, но, вроде бы, все в порядке. Не исключаю, что он может выйти на поле в матче против Швеции", — сказал Цыганик.

Ранее Эдуард Соболь поделился впечатлением о матче против Северной Македонии на Евро-2020.