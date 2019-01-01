Англия сыграет с победителем матча Швеция — Украина в 1/4 финала Евро-2020
Определился потенциальный соперник команды Андрея Шевченко на чемпионате Европы.
В поединке 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины сойдется в противостоянии с национальной командой Швеции.
Поскольку Англия ранее одержала победу над Германией, то именно подопечные Гарета Саутгейта встретятся с победителем пары Швеция — Украина в четвертьфинале чемпионата Европы.
Напомним, матч Швеция — Украины состоится сегодня, 29 июня, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.
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