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Англия — Германия 2:0 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Европы.

Сборная Англии, Getty Images
Сборная Англии, Getty Images

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Англии одержала уверенную победу над Германией и вышла в следующую стадию турнира, где встретится с победителем пары Швеция — Украина.

Подопечные Гарета Саутгейта отправили в ворота "Бундестим" два безответных мяча в заключительном отрезке поединка, авторами которых стали Рахим Стерлинг и Харри Кейн.

Видео голов и обзор матча:

Англия — Германия 2:0
Голы: Стерлинг, 75, Кейн, 85

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр — Триппьер, Филлипс, Райс (Хендерсон, 88), Шоу — Сака (Грилиш, 69), Кейн, Стерлинг

Германия: Нойер — Гинтер (Джан, 87), Хуммельс, Рюдигер — Киммих, Кроос, Горецка, Госенс (Сане, 88) — Хаверц, Мюллер — Вернер (Гнабри, 68)

Предупреждения: Райс, Филлипс, Магуайр — Гинтер, Госенс

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Матчи

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Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
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Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
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Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2