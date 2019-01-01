Англия — Германия 2:0 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Европы.

Сборная Англии, Getty Images

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Англии одержала уверенную победу над Германией и вышла в следующую стадию турнира, где встретится с победителем пары Швеция — Украина.

Подопечные Гарета Саутгейта отправили в ворота "Бундестим" два безответных мяча в заключительном отрезке поединка, авторами которых стали Рахим Стерлинг и Харри Кейн.

Видео голов и обзор матча:

Англия — Германия 2:0

Голы: Стерлинг, 75, Кейн, 85

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр — Триппьер, Филлипс, Райс (Хендерсон, 88), Шоу — Сака (Грилиш, 69), Кейн, Стерлинг

Германия: Нойер — Гинтер (Джан, 87), Хуммельс, Рюдигер — Киммих, Кроос, Горецка, Госенс (Сане, 88) — Хаверц, Мюллер — Вернер (Гнабри, 68)

Предупреждения: Райс, Филлипс, Магуайр — Гинтер, Госенс