Ярмоленко принял участие в четырех из пяти голов сборной Украины на Евро-2020
31-летний вингер проводит отличные матчи на чемпионате Европы.
В настоящее время проходит матч 1/8 финала Евро-2020, в котором сборная Украины встречается с национальной командой Швеции.
В этом противостоянии вингер Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко отметился очередным результативным действием, отдав голевую передачу на Александра Зинченко на 27-й минуте.
По информации Squawka Football, Ярмоленко принял участие в четырех голах национальной команды на Евро-2020. Ранее 31-летний вингер забил гол в ворота Нидерландов (2:3), а затем отметился результативным ударом и ассистом в матче против Северной Македонии (2:1).
На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Швеция — Украина.
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