Луческу: Италия выиграет Евро

Румынский тренер уверен в победе итальянской сборной.

Мирча Луческу, getty images

Главный тренер Динамо Киев Мирча Луческу считает, что текущий розыгрыш чемпионата Европы останется за сборной Италии.

"Кто выиграет Евро? Италия. Я говорю искренне и не потому, что связан с этой страной. Пока что команда Роберто Манчини впечатляет и нравится. Эта сборная оказалась лучшей из всех команд. Это сильный коллектив.

Роберто Манчини показал, что у него четкие идеи и заслуживает аплодисментов", – приводит слова Луческу Tuttosport.

Напомним, что сборная Италии в 1/8 финала чемпионата Европы обыграла Австрию и дальше встретится с Бельгией.