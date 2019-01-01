Луческу: Италия выиграет Евро
Румынский тренер уверен в победе итальянской сборной.
Главный тренер Динамо Киев Мирча Луческу считает, что текущий розыгрыш чемпионата Европы останется за сборной Италии.
"Кто выиграет Евро? Италия. Я говорю искренне и не потому, что связан с этой страной. Пока что команда Роберто Манчини впечатляет и нравится. Эта сборная оказалась лучшей из всех команд. Это сильный коллектив.
Роберто Манчини показал, что у него четкие идеи и заслуживает аплодисментов", – приводит слова Луческу Tuttosport.
Напомним, что сборная Италии в 1/8 финала чемпионата Европы обыграла Австрию и дальше встретится с Бельгией.
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