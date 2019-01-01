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Луческу: Италия выиграет Евро

Румынский тренер уверен в победе итальянской сборной.

Мирча Луческу, getty images
Мирча Луческу, getty images

Главный тренер Динамо Киев Мирча Луческу считает, что текущий розыгрыш чемпионата Европы останется за сборной Италии.

"Кто выиграет Евро? Италия. Я говорю искренне и не потому, что связан с этой страной. Пока что команда Роберто Манчини впечатляет и нравится. Эта сборная оказалась лучшей из всех команд. Это сильный коллектив.

Роберто Манчини показал, что у него четкие идеи и заслуживает аплодисментов", – приводит слова Луческу Tuttosport.

Напомним, что сборная Италии в 1/8 финала чемпионата Европы обыграла Австрию и дальше встретится с Бельгией.

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Матчи

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Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
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Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2