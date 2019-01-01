Довбик дебютировал за сборную Украины на крупных турнирах
Украинский нападающий вышел в дополнительное время.
Артем Довбик, getty images
Сборная Украины в рамках поединка 1/8 финала в шотландском Глазго играет против шведской национальной команды.
На второй дополнительный тайм на поле появился нападающий Днепра-1 Артем Довбик, заменив Андрея Ярмоленко.
Для Довбика это первый матч в футболке сборной Украины в рамках чемпионатов мира или чемпионатов Европы.
Напомним, что также в матче против Швеции за сборную Украины на крупных турнирах дебютировал Сергей Кривцов.
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