Стали известны четвертьфинальные пары Евро-2020

Завершились все поединки 1/8 финала чемпионата Европы.

Игроки сборной Украины, Getty Images

По окончанию всех матчей 1/8 финала Евро-2020 стали известны четвертьфинальные пары турнира.

В четвертьфинал впервые в своей истории попала сборная Украины под руководством Андрея Шевченко, которая в большинстве дожала национальную команду Швеции (2:1).

Также отметим, что с 1/8 финала турнира вылетели действующие чемпионы Европы — сборная Португалии, а также финалист Евро-2016 — Франция, которые уступили Бельгии и Швейцарии соответственно.

Четвертьфинальные пары Евро-2020:

Бельгия — Италия

Чехия — Дания

Швейцария — Испания

Украина — Англия

После состоится стадия 1/2 финала:

Бельгия/Италия — Швейцария/Испания

Украина/Англия — Чехия/Дания

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