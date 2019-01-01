Стали известны четвертьфинальные пары Евро-2020
Завершились все поединки 1/8 финала чемпионата Европы.
По окончанию всех матчей 1/8 финала Евро-2020 стали известны четвертьфинальные пары турнира.
В четвертьфинал впервые в своей истории попала сборная Украины под руководством Андрея Шевченко, которая в большинстве дожала национальную команду Швеции (2:1).
Также отметим, что с 1/8 финала турнира вылетели действующие чемпионы Европы — сборная Португалии, а также финалист Евро-2016 — Франция, которые уступили Бельгии и Швейцарии соответственно.
Четвертьфинальные пары Евро-2020:
Бельгия — Италия
Чехия — Дания
Швейцария — Испания
Украина — Англия
После состоится стадия 1/2 финала:
Бельгия/Италия — Швейцария/Испания
Украина/Англия — Чехия/Дания
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